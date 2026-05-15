Punjab Kings captain Shreyas Iyer statement: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದನೇ ಸೋಲನ್ನು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸತತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸತತ ಐದು ಸೋಲುಗಳು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಆಡಿದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು, ಈ ಸೋಲನ್ನು ನುಂಗಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಐದು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೋಲನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, ತಂಡವು 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಝೈ ಅವರೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು 170-180ರ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಒಮರ್ಝೈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ತಂಡವು ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.