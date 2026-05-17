Punjab Kings lost 7 times against RCB: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 61ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ.
ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬಾಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಓಪನರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್, 4 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಮೇತ 58 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾತ್ ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 45 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಕೇವಲ 40 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್, 8 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಮೇತ 70 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 223 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ನೀಡಿದ್ದ 223 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. ಓಪನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಡಕೌಟ್ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ 199 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 17 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಉಳಿದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 2015ರಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೋತಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2026 ಅಂದರೆ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸತತ ಆರು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2023 ರಿಂದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಾರಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಾಬ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಮೇ 23ರಂದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ರೇಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.