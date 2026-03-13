IPL 2026: ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್

punjab kings: ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವು ತಂಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳಾದ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಲೋಗೋ 'ಸಿಂಹ'ವನ್ನು ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹದ ಲೋಗೋದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅದು ಬಟ್ಟೆಯಾದ್ಯಂತ ವಜ್ರದ ಆಕಾರದ ಕಸೂತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ಆಟಗಾರರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೇಗ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ವಜ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಜ್ರದ ಆಕಾರಗಳು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.
ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ನೆಹಾಲ್ ವಾದ್ರಾ, ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್, ಹರ್ನೂರ್ ಪನ್ನು, ಬೈಲಾ ಅವಿನಾಶ್, ಪ್ರಬ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಶಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ, ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ವೈಶಕ್ತ್ಲೇನ್, ವೈಶಕ್ತ್ಲೇನ್, ವೈಶಕ್ತ್ಲೇನ್, ವೈಶಕ್ತ್ಲೇನ್ ದುಬೆ, ವಿಶಾಲ್ ನಿಶಾದ್, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಟಗಾರರೇ ಇದ್ದಾರೆ..
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಕಳೆದ ಸೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದು ಫೈಟ್ ನೀಡಿತ್ತು..ಈ ಭಾರೀ ಕಪ್ ಗೆಲಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಹೊಸ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
