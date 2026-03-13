English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPL 2026: ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್

IPL 2026: ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್

punjab kings: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸರಣಿಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 13, 2026, 07:35 PM IST
  • ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಕಳೆದ ಸೀಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಮಿಂಚಿದ ತಂಡ
  • ಹೊಸ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌

Trending Photos

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon8
venus transit 2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
EPFO ಅದ್ಭುತ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಸೌಲಭ್ಯ: ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ.. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಲಭ್ಯ
camera icon6
pension
EPFO ಅದ್ಭುತ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಸೌಲಭ್ಯ: ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ.. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಲಭ್ಯ
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌.. ಇಂದು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
camera icon7
Ugadi gold rate today
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌.. ಇಂದು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
PF Withdrawal by ATM: ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದರ ʼಪಂಚʼ ಲಾಭ
camera icon6
EPFO
PF Withdrawal by ATM: ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದರ ʼಪಂಚʼ ಲಾಭ
IPL 2026: ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್

punjab kings: ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವು ತಂಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳಾದ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಲೋಗೋ 'ಸಿಂಹ'ವನ್ನು ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹದ ಲೋಗೋದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅದು ಬಟ್ಟೆಯಾದ್ಯಂತ ವಜ್ರದ ಆಕಾರದ ಕಸೂತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ಆಟಗಾರರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೇಗ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ವಜ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಜ್ರದ ಆಕಾರಗಳು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ..!

ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ನೆಹಾಲ್ ವಾದ್ರಾ, ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್, ಹರ್ನೂರ್ ಪನ್ನು, ಬೈಲಾ ಅವಿನಾಶ್, ಪ್ರಬ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಶಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್, ವೈಶಕ್ತ್ಲೇನ್, ವೈಶಕ್ತ್ಲೇನ್, ವೈಶಕ್ತ್ಲೇನ್, ವೈಶಕ್ತ್ಲೇನ್ ದುಬೆ, ವಿಶಾಲ್ ನಿಶಾದ್, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಟಗಾರರೇ ಇದ್ದಾರೆ..

ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಕಳೆದ ಸೀಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ  ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಬಂದು ಫೈಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು..ಈ ಭಾರೀ ಕಪ್‌ ಗೆಲಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಹೊಸ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭ.. CMಗೂ ಆಹ್ವಾನ, ಮದುವೆಗೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Punjab KingsIPL CricketNew Jerseyಪಂಜಾಬ್

Trending News