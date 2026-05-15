ಐಪಿಎಲ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ವಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.
Punjab Kings lost most times: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ T20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಚೇಸಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೋತಿರುವ ತಂಡ ಯಾವುದು?.
ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ತಂಡ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸತತ ಐದನೇ ಸೋಲನ್ನು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸತತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆಡಿದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಐದು ಸೋಲುಗಳಿಂದ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇನ್ನು T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಚೇಸಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸೋತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟರೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೀಮ್ 8 ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದೆ. T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಚೇಸಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ಮೂರನೇ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ಬಾರಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ 6 ಸಲ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಚೇಸಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿದೆ.
ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಚೇಸಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಲು
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್- 10
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್- 8
ಆರ್ಸಿಬಿ- 7
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ- 6