Punjab Kings Playoff Scenario: ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದರೂ ಮಧ್ಯಮದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸೋತಿತು. ಅತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದೇ ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರೀ ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಬೇಕಿದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಜಯ ಮೇಲೆ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಮಾನವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡು ಐಪಿಎಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಗುಜರಾತ್, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಡೆ ತಲೆ ಬಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಂದು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ 17 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರನ್ ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. 15 ಅಂಕದಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು, ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದು ಆಗಿದೆ. 13 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.