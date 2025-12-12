English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026 ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹೋಗ್ತಾರಾ..?

IPL 2026 ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹೋಗ್ತಾರಾ..?

ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 12, 2025, 12:08 PM IST
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ‌ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್
  • ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ.?
  • ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡಲು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್‌ ಸಹಿ

IPL 2026 ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಹೋಗ್ತಾರಾ..?
Pic credit: Punjab Kings

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಜುರಿ ನಡುವೆಯೂ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನ ಏರುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೋಫಿನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 16 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ ಯಾರು ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 10ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಂಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಆರು ಜನ ಹೊರಗೆ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 

ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ, ಅಯ್ಯರ್‌ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್‌, ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್..‌ ಈ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು!

ಇನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳಗಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌ ರಿಕಿ ಪಾಟಿಂಗ್‌ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಆಶಸ್‌ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 17 ರಂದು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡಲು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್‌ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ‌ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಹಾರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಯಾರು ಯಾರು.. ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಇವರು ಕಾರಣಗಳು ಏನು?

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

