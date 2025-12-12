ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಜುರಿ ನಡುವೆಯೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನ ಏರುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ.
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ನ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೋಫಿನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ ಯಾರು ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಂಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಆರು ಜನ ಹೊರಗೆ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ, ಅಯ್ಯರ್ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್, ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಐಪಿಎಲ್ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳಗಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಟಿಂಗ್ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡಲು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಕ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಹಾರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
