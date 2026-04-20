ತಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ, ಮಗ IPL ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ.. ಆದರೂ ಅಪ್ಪಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ!

Punjab opener Prabhsimran father admitted hospital: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸುರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸುರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸತ್ವಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮಗ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸತ್ವಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸುರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ತಂದೆ ನಿರಾಳರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಗನ ಆಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ತಂದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 80 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ತಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಮೂವರು ಯಾವುದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗೆ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
