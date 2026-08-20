/‘ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು..’ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಂಧು, ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಹಂತವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸರಳವಾದ ಸಲಹೆಯೊಂದು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು ಎಂದು ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಧು, ‘ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಸರಳವಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತು
‘ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿ, ನಿನ್ನ ಆಟ ಆಡು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ’ ಎಂಬುದು ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಂಧು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸರಳ ಮಾತು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪುಟಿದೆದ್ದೆ ಎಂದು ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ವಿರಾಟ್ ನನಗೆ ಅಣ್ಣನಿದ್ದಂತೆ’
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದಾಗ ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತೋರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ, ಗೆಲುವಿನ ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾ ದಿಗ್ಗಜರ ಆತ್ಮೀಯತೆ
ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾತು ಸಿಂಧು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗಿರುವುದು ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೋಫಿಯಾ ನೋಬಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.