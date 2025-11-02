ಓಲಿಂಪಿಯನ್ ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರಿಂದ QPL 2.0 ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ. ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಆರಂಭ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (QPL) ಸೀಸನ್ 2 ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ KNS ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಕೊರಮಂಗಲ ಇನ್ಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯ ಇ-ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ QPL 2.0 ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತು ಓಲಿಂಪಿಯನ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ (ಐಪಿಎಸ್), ಡಾ. ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್ (ಎಂಎಲ್ಸಿ), ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ (QPL ಸ್ಥಾಪಕರು) ಮತ್ತು ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ (QPL ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕರು) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಬಾರಿ QPL ನಲ್ಲಿ 12 ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡೆ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲುಎನ್ಸರ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನ ಮುಖವಾಣಿ ಸಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ರಾಮ್ಯಾ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಲೀಗ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹರಾಜು (Auction) ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕ KNS ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎನ್. ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಾದ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಆಶಾ ಭಟ್, ಧನ್ಯ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್, ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ರಚನಾ ಇಂದರ್, ನೆಹಾ ಸಾಕ್ಸೇನಾ, ಭವನಾ ರಾವ್, ರಾಧಿಕಾ ನಾರಾಯಣ, ಪರ್ವತಿ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸಿನಿತಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ತಾರೆಯರು ಟ್ರೋಫಿ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ (ಐಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಡಾ. ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು “ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರಿರಿ – ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ; ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಜಯ” ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್-ಫ್ರೀ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗಣ್ಯರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
QPL ಸ್ಥಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, “ಸಿನಿತಾರೆಗಳು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. QPL ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ,” ಎಂದರು. ಡಾ. ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, “ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ (Inclusivity) QPL 2.0 ರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಉತ್ಸಾಹ ಗಮನಾರ್ಹ.”
ಡಾ. ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದರು, “ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. QPL ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವೇದಿಕೆ.”
ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇದಿಕೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೆರೆಯಲು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಸಮಾರೋಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು — “ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ QPL ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ.”