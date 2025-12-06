English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KL ರಾಹುಲ್‌ ಪಡೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಓಪನರ್‌.. ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ

KL ರಾಹುಲ್‌ ಪಡೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಓಪನರ್‌.. ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಅಮೋಘವಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 6, 2025, 04:39 PM IST
  • ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ
  • ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ರನ್ಸ್‌
  • ಭಾರತ ಪರ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ

ಕೃಪೆ; BCCI

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಓಪನರ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. 

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಮತ್ತು ರಯಾನ್‌ ರಿಕೆಲ್ಟನ್‌ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರಯಾನ್‌ ರಿಕೆಲ್ಟನ್‌ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ ತೊರೆದರು. 

ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬವುಮಾ, ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟರನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 114 ರನ್‌ಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದವು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಬ್ಬರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 94 ರನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಬಾಲ್‌ ಬೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನ ಮೂರನೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ಟಾಸ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ KL ರಾಹುಲ್‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ.. ನಗುತ್ತ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಟೀಮ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ 37.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 230 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ.. ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಸ್‌ ಬೇಕು..!

