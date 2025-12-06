KL ರಾಹುಲ್‌ ಪಡೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಓಪನರ್‌.. ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಓಪನರ್ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ತೊರೆದರು.
ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬವುಮಾ, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟರನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 114 ರನ್ಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದವು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 94 ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಮೂರನೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಅಮೋಘವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಟೀಮ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ 37.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 230 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
