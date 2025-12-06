ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಶತಕ.. ಓಪನರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು?

ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಓಪನರ್ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೀಪರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಸೇರ್ಪೆಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸಯೀದ್ ಅನ್ವರ್, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಲಾ 7 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 7 ಶತಕಗಳನ್ನು ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಬಾರಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೀಪರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಾಕ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ತಲಾ 6 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳು
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 7 ಶತಕ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ 6 ಸೆಂಚುರಿಗಳು
ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 6 ಸೆಂಚುರಿ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 5 ಶತಕಗಳು
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 4 ಸೆಂಚುರಿ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 4 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳು
ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 7 ಶತಕ
ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಯೀದ್ ಅನ್ವರ್ 7 ಸೆಂಚುರಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 7 ಶತಕ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 7 ಸೆಂಚುರಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 7ನೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್
