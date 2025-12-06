English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಶತಕ.. ಓಪನರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೊನೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಓಪನರ್‌ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಅಮೋಘವಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 6, 2025, 06:48 PM IST
  • ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌
  • ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌
  • ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಶತಕ.. ಓಪನರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು?
ಕೃಪೆ; BCCI

ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಓಪನರ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೀಪರ್‌ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಸೇರ್ಪೆಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌, ಸಯೀದ್ ಅನ್ವರ್, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ತಲಾ 7 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 7 ಶತಕಗಳನ್ನು ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ‌ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಆಡಮ್‌ ಗಿಲ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಟ್‌, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೀಪರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಂಗಾಕ್ಕರ್‌ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ತಲಾ 6 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು KL ರಾಹುಲ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು ಕೊಹ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!

ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್‌ಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳು 

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 7 ಶತಕ  

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಆಡಮ್ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್ 6 ಸೆಂಚುರಿಗಳು  
ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 6 ಸೆಂಚುರಿ   
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 5 ಶತಕಗಳು
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 4 ಸೆಂಚುರಿ 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 4 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳು

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 7 ಶತಕ 
ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಸಯೀದ್ ಅನ್ವರ್ 7 ಸೆಂಚುರಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 7 ಶತಕ 
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 7 ಸೆಂಚುರಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ 7ನೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ಟಾಸ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ KL ರಾಹುಲ್‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ.. ನಗುತ್ತ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

