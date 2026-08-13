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ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಹೆಡ್‌ಕೋಚ್‌ ಸ್ಥಾನ.. ಬಿಗ್‌ ಹಿಂಟ್‌, ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದು ಯಾರು?

2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೀಫನ್‌ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್‌ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 13, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:45 PM IST
ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಹೆಡ್‌ಕೋಚ್‌ ಸ್ಥಾನ.. ಬಿಗ್‌ ಹಿಂಟ್‌, ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದು ಯಾರು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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