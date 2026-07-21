Virat Kohli, Rohit Sharma: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರೋಹಿತ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು. ಈಗ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ. ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟರೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕೈ ಬಿಡುವ ದಿನಗಳು ಬರಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೇ ಗೆಲುವು ಕಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.