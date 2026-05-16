ಹೊಸ ಪಿಚ್ಗೆ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Punjab Kings consecutive defeats in IPL 2026: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ, ಈಗ ಸತತ ಐದು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೇ ತಂಡದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಕಾರಣವೇ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ಋತುವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು, ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ ಎಂದು R ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಎರಡು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳ ನಂತರ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಗೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ಆಟಗಾರರು ಹೊಸ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೆಲುವಿನ ಸರಣಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎರಡು ತವರು ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು, ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕೆಕೆಆರ್, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು. ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು 13 ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಕೂಡ ಎರಡು (ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಟ್ರೋಫಿಗಳಿವೆ. ಇವರು ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತ್ತು. ನಾವು ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದೇವು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೈದಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಸತತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಆಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದ ಸೋಲಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ 30 ರಿಂದ 40 ರನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಟಗಾರರು ಹೊಸ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.