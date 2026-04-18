  • ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ CSK ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಬಿಗ್‌ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌!

ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ CSK ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಬಿಗ್‌ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌!

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ತಂಡ ಅಯೋಮಯವಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 18, 2026, 11:49 PM IST
  • ಈ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲು ಕಂಡ ಚೆನ್ನೈ
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿರುವ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ
  • ರುತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಹೀನಾಯ

ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳ ಭಂಡಾರ
camera icon5
Garlic Health Benefits
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳ ಭಂಡಾರ
&#039;ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ&#039;: ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ; ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್!
camera icon6
Lalit Modi
'ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ': ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ; ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್!
ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Yash Luxury Home
ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೃಪೆ; CSK

‌Sanju Samson and Ruturaj Gaikwad: 19ನೇ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆರಂಭ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡು ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾವ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ನಾನೇನು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಹುಡುಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಜು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌, ಹೆಂಡತಿ ಗುಂಜನಾ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ.. ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್!

ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಯಾರ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರದೋ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹದು. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6; ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ IPLನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

IPL 2026R AshwinSanju SamsonCSKRuturaj Gaikwad

