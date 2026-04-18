Sanju Samson and Ruturaj Gaikwad: 19ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆರಂಭ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಕಂಡು ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ನಾನೇನು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಹುಡುಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಜು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಯಾರ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರದೋ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹದು. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
