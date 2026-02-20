English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ!

ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ!

ಭಾರತ ಎ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸೆಮಿಸ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸೋ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಧಾ ಯಾದವ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 20, 2026, 03:42 PM IST
ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಲಂಕಾ ಪಡೆ!
ಕೃಪೆ; RCB

Radha Yadav all round performance: ಎಸಿಸಿ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಒಂದರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್‌ (Radha Yadav) ಸಾರಥ್ಯದ ಭಾರತ ಎ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್‌ ಅವರ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೇಗನೇ ತಲುಪಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. 

ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನ ಟೆರ್ತೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಸಂಜನಾ ಕವಿಂದಿ 31, ಹನ್ಸಿಮಾ ಕರುಣರತ್ನೆ 14, ಸತ್ಯ ಸಂದೀಪನಿ 15, ಶಶಿನಿ ಗಿಮ್ಹಾನಿ 22 ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ, ಉಳಿದವರು ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು.

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ರಾಧಾ ಯಾದವ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಲಂಕಾದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೀಮ್‌ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 119 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ.. ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು!

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್‌ ಕೇವಲ 20 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 42 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಂದಿನಿ ಕಶ್ಯಪ್ 13‌ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ 27 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ರಾಧಾ ಯಾದವ್‌ ಅಜೇಯ 31 ರನ್‌ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 13.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ 119 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, KL ರಾಹುಲ್‌ ನೋಡುವ ಚಾನ್ಸ್‌!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

