/ಅಂದು 21 ರೂ. ಜೊತೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ವಿರಾಟ್‌ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇ ಇವರು

Raghavendra Dwivedi: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಥ್ರೋಡೌನ್ ತಜ್ಞ 'ರಘು ಭಯ್ಯಾ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು. 2011 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತರ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಂತಹವರು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇವಲ 21 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡದೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿರಿಗೆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅಲ್ಲಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ U-19 ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತಿಲಕ್ ನಾಯ್ಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಅವರ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಲೆವೆಲ್-1 ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಎನ್ಸಿಎಗೆ ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.