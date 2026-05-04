ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
Raghu Sharma emotional letter: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮೊದಲ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂಬೈನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಂಡದ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಘು ಶರ್ಮಾ (Raghu Sharma) ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 228 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 250-260 ರನ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಘು ಶರ್ಮಾ 36 ರನ್ಗಳಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ 11ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಘು ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ರಘು ಶರ್ಮಾ ಲಕ್ನೋದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ರಘು ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ರಘು ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ರಘು ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ರಘು ಶರ್ಮಾ ಈ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಗುರುದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಯಾತನೆ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ) ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್.. ಎಂದು ರಘು ಶರ್ಮಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 228 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 229 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಪಡೆದಿದೆ.
33 ವರ್ಷದ ರಘು ಶರ್ಮಾ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂಬೈ 2025ರಲ್ಲಿ ರಘು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ರಘು ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಘು ಶರ್ಮಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ರಘು ಶರ್ಮಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬದಲಾದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಆಟಗಾರ 12 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 57 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Maiden IPL wicket for Raghu Sharma!
He is over the moon and brings out a piece of paper from his pocket, showing it off to the world 🗺️
— CREX (@Crex_live) May 4, 2026