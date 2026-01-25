ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಕೊಂಚದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ವಿಂಡೀಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಎಸೆದ ಅದೊಂದು ಬಾಲ್ ಗುರ್ಬಾಜ್ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 44 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರು. 15 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುರ್ಬಾಜ್ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ ಇದ್ದರು. ಗುರ್ಬಾಜ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಶಾಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಸೂಲಿ ರನ್ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ವಿಂಡೀಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಎಸೆದ ಬಾಲ್ ಗುರ್ಬಾಜ್ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡೆದಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಾ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಸೆದು ನೆಲೆಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಅಂಪೈರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆದರು. ಬಳಿಕ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ದವಡೆಗೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದರು. ಆದರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನೋವು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
