  • Kannada News
  • Sports
  • ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್.. ನೋವಿನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಓಪನರ್‌!

ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್.. ನೋವಿನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಓಪನರ್‌!

ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್‌ ಬಡಿದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 25, 2026, 01:43 PM IST
  • ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಓಡುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದ ಬಾಲ್‌
  • ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಾ ತಪ್ಪಿದೆ
  • ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್.. ನೋವಿನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಓಪನರ್‌!

ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ಕೊಂಚದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ವಿಂಡೀಸ್‌ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಎಸೆದ ಅದೊಂದು ಬಾಲ್‌ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 44 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರು. 15 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ 53 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ ಇದ್ದರು. ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ನಾನ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. 

ಶಾಮರ್‌ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್‌ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ಸಿಂಗಲ್‌ ರನ್‌ಗಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಸೂಲಿ ರನ್‌ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ವಿಂಡೀಸ್‌ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಎಸೆದ ಬಾಲ್‌ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡೆದಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಾ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಅಂದವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆ.. ಆಪಲ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಎಸೆದು ನೆಲೆಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಅಂಪೈರ್‌ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆದರು. ಬಳಿಕ ಗುರ್ಬಾಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ದವಡೆಗೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದರು. ಆದರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನೋವು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ.. ಕಿವೀಸ್‌ ಜತೆ T20 ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ, ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

