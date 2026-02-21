ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದವಳನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌..

CSK player divorce: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವಿಚಾರಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 2026 ರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.. ಸ್ಟಾರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.. ಈಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ..
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಯುವ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಾಹುಲ್ ಚಹಾರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಯಿತು.. ಕಳೆದ 15 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಲು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು.. ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ.. ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಯಿತು.. ನಾನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೋಪ ಅಥವಾ ವಿಷಾದದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಮಾರ್ಚ್ 9, 2022 ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇಶಾನಿ ಜೋಹರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಕೂಡ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿವಾಹವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅವರ ವಿವಾಹವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 6, 2019 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ಪರ 6 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ 7.59 ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ODI ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 8, 2021 ರಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.