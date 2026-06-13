Rahul Dravid-Vaibhav Sooryavanshi: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ (Team India) ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (Rahul Dravid) ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ (IPL) ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಬಾರಿಸಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Sooryavanshi) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು "ಜನರೇಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಕೆಯ ನುಡಿಯನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
15ರ ಪೋರನನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್!
ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು "ಜನರೇಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್" ಮತ್ತು "ಯುನಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು 40 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹುಡುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (KSCA) ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಐದನೇ ಸೀಸನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಬ್ಬ ಯುನಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಾರದು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 15 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬರಲು ಇನ್ನು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ವೈಭಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಆರ್ ಪರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರದ ತಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ನಲಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.