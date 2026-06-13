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  • /Rahul Dravid on Vaibhav Suryavanshi: ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Rahul Dravid on Vaibhav Suryavanshi: ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Vaibhav Sooryavanshi: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಬಾರಿಸಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು "ಜನರೇಷನಲ್‌ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಕೆಯ ನುಡಿಯನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:27 PM IST
Rahul Dravid on Vaibhav Suryavanshi: ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
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