Rahul Dravid son Samit bats brilliantly: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ, ದೀ ವಾಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿ ವಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಮಗ ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಅಗುತ್ತಿವೆ. ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಸಮಿತ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಗ ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪರ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 1 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡುಗರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ ಕಳಿಸಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಗ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯೂ ಆದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪರ ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಸಮಿತ್ ಅವರು, ತಂದೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದೈನಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಗ ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ್ 64 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೀತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೂಡ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಈ ಬಲದಿಂದ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ 204 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.
ಈ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೇಶಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ में पापा की झलक दिखती है। कलाइयों का वही खूबसूरत प्रयोग और शानदार टाइमिंग।महाराजा T20 लीग में गजब खेल रहे हैं। pic.twitter.com/44R5BKeyfP
— Mukesh Mathur (@mukesh1275) July 2, 2026