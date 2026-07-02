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ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ 360 ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌!

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡುಗರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್‌ ಕಳಿಸಿ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಮಗ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯೂ ಆದರು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 02, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:27 PM IST
ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ 360 ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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