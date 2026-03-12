ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಗೆ ಸಿಕೆ ನಾಯ್ಡು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗಿಲ್ ಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾರ್ಚ್ 15 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು, ಬಿಸಿಸಿಐ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು, ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು, ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ 2025 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಇದೆ ವೇಳೆ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಿಲ್ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 754 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು.ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 49 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1764 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಗೌರವ
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕೋಚ್, ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕೆ ನಾಯುಡು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು 2018 ರ ಅಂಡರ್ -19 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಅಂಡರ್ -19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶೀಯ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.