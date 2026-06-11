India Men's U19: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Team India) ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ (Cricket) ಪುತ್ರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತು ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (Rahul Dravid) ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ (India vs Sri Lanka U19) ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದು ದಿನ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. 17 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಗ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ವಿಜಯ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಪರ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರ!
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್. ಶರತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಡೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರಣಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್?
ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2009 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ವಯಸ್ಸ 17 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಟಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ್ ಕೂಡಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೂಡಾ ಅಂಡರ್ 19 ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಸಮಿತಿಯು ಗುರುವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಯಶವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಅನ್ವೇ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ವೇ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಬಾಘೇಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸೀರಿಸ್ ಪಂದ್ಯ, ಜುಲೈ 4, 6 ಮತ್ತು 9 ರಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಂಬಂಟೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ನಂತರ ಜುಲೈ 13 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಗಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ?
ಯಶವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ (ನಾಯಕ), ಲಕ್ಷ ರೈಚಂದಾನಿ (ಉಪನಾಯಕ), ಸಾಗರ್ ವಿರ್ಕ್, ವಿನೀತ್ ವಿಕೆ, ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್, ಕುಶಾಗ್ರ ಓಜಾ, ರಜತ್ ಬಾಘೇಲ್, ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (WK), ಅನ್ಮೋಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ವುಟ್ಕುರಿ ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್, ರೋಹಿತ್ ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್, ಶವಿನ್ ವಿ, ಕಾವ್ಯಾ ಪಾರೇಶ್ ಪಟೇಲ್, ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ, ಈಶಾನ್ ಸೂದ್.