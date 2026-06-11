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ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಪುತ್ರ ಅಂಡರ್‌19 ಟೀಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌!

Anvay Dravid: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತು ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿರುವ ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ (Rahul Dravid) ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅವರು ಭಾರತ ಅಂಡರ್‌-19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:34 PM IST
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಪುತ್ರ ಅಂಡರ್‌19 ಟೀಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌!

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Prajwal B

Prajwal B

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