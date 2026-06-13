IND vs AFG first ODI: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಸಮಯ 1:30ಕ್ಕೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರು ಇಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಧ್ಯಹ್ನಾ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಟಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಗಮಿಸಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಹ್ನಾ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಕ್ಯೂವೆದರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 49 ರಷ್ಟು ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಹ್ನಾ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಹವಮಾನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಅಡಚಣೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 49 ರಷ್ಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಸಂಭವತೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಶೇಕಡಾ 67 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್) ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬಾರ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್,