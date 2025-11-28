English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026 : ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದ ತಂಡ ಹರಾಜಿಗೆ..! ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

IPL 2026 : ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದ ತಂಡ ಹರಾಜಿಗೆ..! ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

Two IPL Teams for Sale: ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 28, 2025, 10:41 AM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಹರಾಜು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ
  • ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹರಾಜು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ

IPL 2026 : ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದ ತಂಡ ಹರಾಜಿಗೆ..! ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

Two IPL Teams for Sale: ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಸೀಸನ್ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹರಾಜು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹರಾಜಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರಾಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ಮಾರಾಟವಾಗುವಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಹೌದು, ಹಾಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ನಂತರ, ಲೀಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್. ಅವರು ಒಂದೇ ತಂಡವಲ್ಲ, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗಾಗಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್..!

ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, “RCB ಮತ್ತು RR ಎರಡೂ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾಲ್ಕು–ಐದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ—ಯಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು?” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ—ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ? RR ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲನ್ನು ಮನೋಜ್ ಬಡಾಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ RedBird Capital ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವೆಂದರೆ—ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಸ್ವತಃ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬುವುದು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಇದೆ. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೋಚ್ ಮಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್..!‌ ಆಕೆಗಾಗಿ ಸಾಗರವನ್ನೇ ದಾಟಿದವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಹರಾಜು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. RCB ಮತ್ತು RR ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.
 

