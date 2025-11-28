Two IPL Teams for Sale: ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಸೀಸನ್ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹರಾಜು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹರಾಜಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರಾಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ಮಾರಾಟವಾಗುವಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಹೌದು, ಹಾಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ನಂತರ, ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್. ಅವರು ಒಂದೇ ತಂಡವಲ್ಲ, ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, “RCB ಮತ್ತು RR ಎರಡೂ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾಲ್ಕು–ಐದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ—ಯಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು?” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ—ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ? RR ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲನ್ನು ಮನೋಜ್ ಬಡಾಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ RedBird Capital ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವೆಂದರೆ—ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಸ್ವತಃ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬುವುದು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಇದೆ. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಹರಾಜು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. RCB ಮತ್ತು RR ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.