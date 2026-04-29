Rajasthan Royals captain Controversy: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯವು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ
Rajasthan Royals captain Controversy: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ವೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ವೇಪಿಂಗ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2019 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುರಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯವು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ವೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. 2019 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ (PECA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಸಂಕೇತವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಪ್ಗೇಟ್ ಹಿಟ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ವೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸಿಗೆರೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ, ಪಂದ್ಯವು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 222 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ವೀರೋಚಿತವಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಡೊನವನ್ ಫೆರೇರಾ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಶುಭಂ ದುಬೆ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 228 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ನಿಂದ ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್ವರೆಗೆ ಹಲವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಘಟಕವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.