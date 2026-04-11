ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಹಲವು ಅನುಮಾನ, ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನು..?

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 8 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 11, 2026, 05:39 PM IST
  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌
  • ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
  • ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

camera icon6
camera icon6
camera icon5
camera icon7
RajasthanRroyals Manager Romi Bhinder: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆಯಿತು. ಈ ರಣ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 300 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ, 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವೈಭವ್‌ ಅವರ ಅಮೋಘವಾದ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 8 ಬೌಂಡರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಂಜಿಸಿದವು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಗೆಲುವಿನ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಅದರ ಶ್ರೇಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಅವರ ಕೋಚ್ ಈಗ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 11 ನೇ ಓವರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಗಿಸಿ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಡಗೌಟ್ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದವು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದಿಂದ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. 

ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 
ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

