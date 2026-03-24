IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾರಾಟ.. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು!

Rajasthan Royals sold highest amount in IPL history: 2026ರ IPLನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು 1.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 15,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಎಡ್-ಟೆಕ್, ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ (data privacy), AI ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಇದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮಾನಿ IntraEdge,, ಟ್ರುಯೊ, ಟ್ರುಯೊ.AI ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಸುಮಾರು 15,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವೆ.
2021ರಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಇಡೀ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಮಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಸೋಮಾನಿ ಮೋಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ (TMRW) ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಟೈಗರ್ ವುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲ್ರಾಯ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ಯಮ) ಮತ್ತು ಟಿಜಿಎಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಆರ್ಪಿಎಸ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು 940 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೊರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇಕಡಾ 67 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು 575 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.
