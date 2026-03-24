IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾರಾಟ.. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು!

ಆರು ತಿಂಗಳನಿಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ..   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 24, 2026, 05:50 PM IST
  • ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ
  • ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ವಿಶ್ವದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ

Trending Photos

ನಾನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!..ಅವರು ಏನು ತಂದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
IPL 2026: ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿಂಬೆ-ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ RCBಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
Rajasthan Royals sold highest amount in IPL history: 2026ರ IPLನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು 1.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 15,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಎಡ್-ಟೆಕ್, ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ (data privacy), AI ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಇದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮಾನಿ IntraEdge,, ಟ್ರುಯೊ, ಟ್ರುಯೊ.AI ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್‌ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1.63 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌, ಸುಮಾರು 15,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವೆ.

2021ರಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ‌ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಇಡೀ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಮಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಸೋಮಾನಿ ಮೋಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ (TMRW) ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (ಟೈಗರ್ ವುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋರಿ ಮ್ಯಾಕ್‌ಲ್ರಾಯ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ಯಮ) ಮತ್ತು ಟಿಜಿಎಲ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಆರ್‌ಪಿಎಸ್‌ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು 940 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೊರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇಕಡಾ 67 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು 575 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

