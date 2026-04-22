Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಲಕ್ನೋದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲು RR ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 159 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22; 4 ಬೌಂಡರಿ) ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು, ಆದರೆ ಆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯುವ ಸಂವೇದನೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (8) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾಮಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೊರಟ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವೇಗಿ..!
ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (20) ಮತ್ತು ಹೈಟ್ಮೇಯರ್ (22) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಕೂಡ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ 140 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿತ್ತು.
ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಮಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಬಿಗಿಯಾದ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲಯಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎಂಟು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಸಚಿನ್ಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ..