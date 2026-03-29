RCB ಗೆಲುವಿಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್..!

RCB captain Rajat Patidar Statement: ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೋಲಿಸಿದೆ. 202 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 16 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತ. ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಫಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದರು. ಡಫಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿಗೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿಯ ಸ್ಪೆಲ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾಯಕ ರಜತ್ ಅವರು ಡಫಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಫಿ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಏಸ್ ಆಗಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನಂತರದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪಾಟಿದಾರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳು ಸಾಲದು. ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿರಾಟ್ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದವು. ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
