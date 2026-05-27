ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಔಟಾಗದೆ 93 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.ಈ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (ಜಿಟಿ) ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 254 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 93 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ 90 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕರು
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರಿಂದ 93* ರನ್
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 93* ರನ್
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 87* ರನ್
ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ 85 ರನ್
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 79 ರನ್
ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 24 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
40 ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ (24 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
28 ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ (23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
25 ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ (17 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
24 ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಾಕೌಟ್/ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ
21 ಎಸೆತಗಳು ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ (2026)
20 ಎಸೆತಗಳು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ (2012)
17 ಎಸೆತಗಳು ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ (2009)
16 ಎಸೆತಗಳು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ (2014)