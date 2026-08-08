/ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಮದುವೆ.. ತನಗಿಂತ 7 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ!

Ramandeep Singh has married actress Charlie Chauhan: ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತನಗಿಂತ 7 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಕಡೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂದರೆ, ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ (Charlie Chauhan) ಆಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 29 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಅವರು ವಿವಾಹ ಆಗಿರುವ ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ 36 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆಯೂ ಏನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇದ್ದರೂ ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕೈಸಿ ಯೇ ಯಾರಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರೆವರ್ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ ನಡುವೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು 2009 ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಿವಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಎಂಟಿವಿಯ ರೋಡಿಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಲಿ ಚೌಹಾಣ್ ನಟನೆ, ಸಂಗೀತ, ಬರಹ, ಗೀತಾ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮಣದೀಪ್ 2 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಮಣದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ T20I ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೆ ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, 39 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, 300 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.