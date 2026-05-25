Cricketer Dies: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Karnartaka Cricketer Dies due to Heart Attack: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಆಟಗಾರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು (ಮೇ 25, 2026) ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪರ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೂಲದ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಹಲೋಹ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು (ಮೇ 25, 2026) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ 3ನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ 3ನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್.ಎಸ್.ಎಲ್, ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 4 ಒವರ್ ಗೆ 19 ರನ್ ನೀಡಿ, 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಪೈರ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನೀರು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಣಜಿ ವಿಜೇತ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್:
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ 6 ರಣಜಿ, 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸ್.ಎಲ್ 2015ರಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ವಿಜೇತ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸ್.ಎಲ್, ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ- ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಲಯದಿಂದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.