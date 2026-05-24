ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯೊಂದರ ನಡುವೆಯೇ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ರಣಜಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘೋರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಕೆಎಸ್ಸಿಎ (KSCA) ನಾಸೂರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಏಕದಿನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೂಲದ 36 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್ (SLS) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೃತ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ (ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅವಲಹಳ್ಳಿಯ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ (East Point Hospital) ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೃತ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯ ತೀವ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.