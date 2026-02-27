English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • Ranji Trophy Final: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ..!

Ranji Trophy Final: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ..!

ಈಗ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 27, 2026, 05:49 PM IST
  • ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
  • ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಅವರನ್ನು ಹುರುದುಂಬಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'

Trending Photos

Chandra Grahan 2026: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹು-ಕೇತು.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
camera icon6
Chandra Grahan 2026
Chandra Grahan 2026: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹು-ಕೇತು.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Kannada actresses
ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್!‌
camera icon6
EPFO
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ PF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್!‌
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ -ವಿಜಯ್‌..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಸ್‌
camera icon7
Rashmika mandanna marriage
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ -ವಿಜಯ್‌..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಸ್‌
Ranji Trophy Final: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ..!
Photo Courtsey: X

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಡುವಿನ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನೇರವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ನ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 584 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರೀ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 60 ರನ್ ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು 40 ರನ್ ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 293 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.  

ಈಗ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 186 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 477 ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾ ದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವತ್ತ ಧಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಈಗ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವರಿಗೆ ಹುರುದುಂಬಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author
Ranji Trophy FinalJammu and KashmirChief Minister Omar Abdullahj&k newsnews in J&K

Trending News