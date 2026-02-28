Ranji Trophy final: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ..!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿನ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈದಾನ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ಹೌದು, 2025-26ರ ಸಾಲಿನ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎಲೈಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 173.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 584 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ (121) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಯಾವರ್ ಹಸನ್ (88), ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ (72), ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ (70) ಮತ್ತು ಕನ್ಹೈಯಾ ವಾಧವನ್ (70) ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರೆ, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್, ವೈಶಾಖ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
They’ve done it. Well done J&K. #ranjitrophy2026 #RanjiTrophyFinal pic.twitter.com/COVBOl5j6J
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 28, 2026
ನಬಿ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ನೀಡಿದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 60 ರನ್ ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ನಾಯಕ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (11), ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (13) ಮತ್ತು ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ (0) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (160) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಥ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 293 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 291 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 342 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ (160) ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ (101) ಅಜೇಯ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು.
ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡರೂ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಣಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತು.ಆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.