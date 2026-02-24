English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕರ್ನಾಟಕ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಶುಭಂ ಸೆಂಚುರಿ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 24, 2026, 05:51 PM IST
  • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಶುಭಂ ಪುಂಡೀರ್‌
  • ಜಮ್ಮುವಿನ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ತಲಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ರು
  • ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಶುಭಂ ಸೆಂಚುರಿ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ!

Karnataka vs Jammu and Kashmir: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ (Ranji Trophy Final) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್‌ ಯಾವರ್‌ ಹಸನ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇ, ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶುಭಂ ಪುಂಡೀರ್‌   ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ‌ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 284 ರನ್‌ ಪೇರಿಸಿದೆ.

ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಖಮ್ರಾಬ್‌ ಅಕ್ಮಲ್‌ ಕೇವಲ ಆರು ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಇದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶುಭಂ ಪುಂಡೀರ್‌ ಅವರು, ಓಪನರ್‌ ಯಾವರ್‌ ಹಸನ್‌ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. 

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಂಡಕ್ಕೆ 157 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಓಪನರ್‌ ಯಾವರ್‌ ಹಸನ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಶತಕದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 150 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 13 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಮೇತ 88 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶತಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 12 ರನ್‌ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 17 ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ಇಡೀ T20 World Cup ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು..!

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕ್ರೀಸ್‌ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶುಭಂ ಪುಂಡೀರ್‌ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ 186 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಫೋರ್‌ 2 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ತೆಗೆದು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಎತ್ತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ನಾಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಶುಭಂ ಪುಂಡೀರ್‌ ಅವರು 221 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 117 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಂಗೆ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಸಮಾದ್‌ 5 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 284 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup Semi Finals ಕಷ್ಟ..ಕಷ್ಟ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು..!

