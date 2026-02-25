English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರನ ತಲೆಗೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ..!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರನ ತಲೆಗೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ..!

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿನ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧದ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 25, 2026, 03:45 PM IST
  • 101ನೇ ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು
  • ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ, ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೆ.ವಿ.ಅವನೀಶ್ ತಲೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರು
  • ತದನಂತರ ಅಂಪೈರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.

Trending Photos

EPFO &#039;ಸಿಂಗಲ್ ಪೂಲ್&#039; ಯೋಜನೆ: ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO
EPFO 'ಸಿಂಗಲ್ ಪೂಲ್' ಯೋಜನೆ: ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈ 5 ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ..!
camera icon6
Diabetic
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈ 5 ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ..!
Super 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಔಟ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು?
camera icon6
Super 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಔಟ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು?
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ
camera icon6
Diabetes Control Tips
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು.. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರನ ತಲೆಗೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ..!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿನ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧದ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 282 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡವು ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ ಗೆ ಬಂದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಕೈ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿವೃತ್ತರಾದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮರುದಿನ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ದಿನದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 101ನೇ ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ, ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ, ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬದಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೆ.ವಿ.ಅವನೀಶ್ ತಲೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರು.ಆಗ ಡೋಗ್ರಾ ವರ್ತನೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ತದನಂತರ ಅಂಪೈರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನೀಶ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಡೋಗ್ರಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾದ ನಂತರ ಓವರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಡೋಗ್ರಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಳಿ ತನ್ನ ನಡೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

About the Author
Ranji Trophy Finalkarnataka vs jammu & KashmirRanji Trophy Final Matchkarnataka vs J&Kparas dogra headbutt video

Trending News