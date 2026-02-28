Ranji Trophy Final: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್..!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಹಲವು ಕೌತುಕಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 584 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 293 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನವನ್ನು ಕಂಡಿತು.ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 160 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 314 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
A true test of character and temperament 👊
Enjoy the snippets of Qamran Iqbal's splendid century and what it truly meant out in the middle 🎥
Updates ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/KMd69HhtvE
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 28, 2026
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್:
ಈ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಶುಭಮ್ ಖಜುರಿಯಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಮ್ರಾನ್ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:30 ರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:55 ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:15 ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಟಾಸ್ಗೆ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು.ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೂ ಸಹ ಅವರು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.ಕೇವಲ 189 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
621 ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಭಾರೀ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸನ್ನದ್ದವಾಗಿದೆ.