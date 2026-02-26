Ranji Tropy Final: ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿದೆ ನೃಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಸವಾಲು..!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 584 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರವಾಗಿ ಯಾವರ್ ಹಸನ್ 88, ಎಸ್,ಎಸ್ ಪುಂಡಿರ್ 121,ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ 70 ರನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.
A 💯 to remember for Mayank Agarawal 👏👏
He is fighting it out for Karnataka in the #RanjiTrophy Final 🫡
Updates ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/5hcdYmmvuC
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 26, 2026
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಕೇವಲ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 57 ರನ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ (13) ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ (11) ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ (0) ಆರ್ ಸಮರನ್ (0) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಗಳು ಬೇಗನೆ ಬಿಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿ 174 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 113 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆಟವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಬೇಕಾಗಿದೆ.