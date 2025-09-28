English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತದೆ..."- ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!!

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುವವರೆಗೆ, ಈ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 28, 2025, 02:46 PM IST
    • 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನ
    • ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್

"ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತದೆ..."- ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!!

Rashid Latif statement about India Pakistan final: 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುವವರೆಗೆ, ಈ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ದುರ್ಬಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ? ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವವರೆಗೆ, ಈ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಇರುವವರೆಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೌದು, ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೈಪೋಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪೈಪೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು, "ಈಗ ನೀವು (ಪತ್ರಕರ್ತರು) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ತಂಡಗಳು 15-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪೈಪೋಟಿ." 10-0, 10-1, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲ. ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು, 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಇಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಫೈನಲ್:‌ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕದನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ಯಾರು?

"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಇರುತ್ತದೆ"

ಈ ದೊಡ್ಡ ಫೈನಲ್‌ನ ಒತ್ತಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ; ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ (ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್) ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಾಯಕನ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಮಂಡಳಿಯ ನಿಲುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಇರುತ್ತದೆ." ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

India vs pakistan finalAsia Cup 2025Former Pakistan Captain Rashid Latif

