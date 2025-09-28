Rashid Latif statement about India Pakistan final: 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುವವರೆಗೆ, ಈ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ದುರ್ಬಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವವರೆಗೆ, ಈ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಇರುವವರೆಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೌದು, ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೈಪೋಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪೈಪೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು, "ಈಗ ನೀವು (ಪತ್ರಕರ್ತರು) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ತಂಡಗಳು 15-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪೈಪೋಟಿ." 10-0, 10-1, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲ. ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು,
"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಇರುತ್ತದೆ"
ಈ ದೊಡ್ಡ ಫೈನಲ್ನ ಒತ್ತಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ; ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ (ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್) ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಾಯಕನ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಮಂಡಳಿಯ ನಿಲುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಇರುತ್ತದೆ." ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಂಚನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ.