ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ವಯೋಸಹಜ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. ನಿಷೇಧದಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ. ಫೀನಿಕ್ಸ್ ನಂತೆ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಮೇಲೇರುವುದು ಎಂಬುದರ ಪಾಠ ಇದು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೇಗಿ 2019 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವರ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತು. ಅವರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೊಟಕುಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ರಸಿಕ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನರಕಯಾತನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದ್ದ ರಸಿಕ್ ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು. ಅವರು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ನಿಷೇಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು 2021-22ರ ದೇಶೀಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 2025 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ಆರು ಕೋಟಿಗಳ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ರಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೈತ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ವೇಗಿಯಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಸಿಕ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 19 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 21.31 ಮತ್ತು 9.45 ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ಷಣ!
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್ ರಸಿಕ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 27 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೌಲರ್, ಇಂದು, ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.
ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ ರಸಿಕ್ ಇಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 'ನಿಜವಾದ ವಿಜೇತ'ನಾಗಿದ್ದಾನೆ.