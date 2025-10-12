ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ದ್ರಾವಿಡ್‌, ಗಂಭೀರ್‌... ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಕೋಚ್‌ ಯಾರು?

Who is the best coach of Team India: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅನೇಕ ಕೋಚ್ಗಳು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್. ಈ ಮೂವರು ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದವರು. ಆ ಬಳಿಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ತಿಳಿಯೋಣ.
ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ:
2017-2021ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ, ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ, ODIಗಳು ಮತ್ತು T20Iಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಗೆಲುವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅವರು, ಭಾರತವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ 11 ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವುಗಳು, 45 ODI ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು 25 T20I ಗೆಲುವುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳ 121 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 81 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 11 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಹಳ ಸವಾಲಿನ ಘಟಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
- ಅವರ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ (ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ODIಗಳು ಮತ್ತು T20Iಗಳು) ಆಡಿದ 121 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 81 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
- ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು 2017 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
- ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೆಲುವುಗಳು ಸೇರಿವೆ:
- ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು: 11 ಗೆಲುವುಗಳು
- ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು: 45 ಗೆಲುವುಗಳು
- T20 ಪಂದ್ಯಗಳು: 25 ಗೆಲುವುಗಳು
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್:
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು 2018 ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡವನ್ನು 2024 ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2023 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು 2023 ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು:
- ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ:
- 2024 ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ
- 2023 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್
- 2023 ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್
ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡ:
2018 ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ
ಭಾರತ ಎ ತಂಡ:
ಭಾರತ ಎ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೊಡುಗೆ
NCA:
ಆಟಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ (NCA) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯ:
- ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (2013ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, 2015 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ): ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದರು.
- ಭಾರತ ಎ & ಅಂಡರ್ -19: ಅವರು ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (NCA): NCA ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
- ಭಾರತ ಹಿರಿಯ ತಂಡ (2021-2024): T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್:
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ನಂತರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ತಂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಗಂಭೀರ್ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2024 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಟಿ20ಐ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ:
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗಂಭೀರ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅವರು ಮುಂದಿನ 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ
ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ, ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ತವರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸದ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ:
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆದರ್ಶ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸತತ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ vs ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್: ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್: ದಿ ವಾಲ್
ಪಾತ್ರ: ಟಾಪ್-ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 1996 - 2012
ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: 164 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, 344 ಏಕದಿನಗಳು, 1 ಟಿ20ಐ
ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 24,208 ರನ್ಗಳು
ಶತಕಗಳು: 48 (ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 36, ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ 12)
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 270 (ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ, 2004)
ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳು: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 2001 ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್: ಅಗ್ರೆಸ್ಸೀವ್ ಓಪನರ್
ಪಾತ್ರ: ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2003 - 2018
ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು: 58 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, 147 ಏಕದಿನಗಳು, 37 ಟಿ20ಐಗಳು
ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 10,324 ರನ್ಗಳು
ಶತಕಗಳು: 20 (ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 9, ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ 11)
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 206 (ದೆಹಲಿ, 2008)
ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳು:
ಭಾರತದ 2007 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು, 2011 ರ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು, ೨೦೨೫ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ.
ಹಲವಾರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು:
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ: ದ್ರಾವಿಡ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಗಂಭೀರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ: ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಪರಂಪರೆ: ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯ-ಗೆಲುವಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ.