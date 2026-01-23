ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ.. ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

2026 T20 World Cup ಟೂರ್ನಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ಟೀಮ್ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಕಿವೀಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
T20 ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು ರನ್ ವೇಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್- 1 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಅವರ ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುಯುವುದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೇವಲ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 135 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
