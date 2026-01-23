English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ.. ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ.. ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಓಪನರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 23, 2026, 11:40 AM IST
  • ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌
  • ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು

Trending Photos

BBK12: ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ 12ರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆಂಗೆ? ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಗಂದ್ರು!
camera icon7
bigg boss kannada winner
BBK12: ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ 12ರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆಂಗೆ? ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಗಂದ್ರು!
ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸೋ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್!‌ ಈತನಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು..
camera icon6
ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸೋ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್!‌ ಈತನಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು..
ಶನಿದೇವರ ಕೃಪೆ ಆರಂಭ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon7
Saturn Powerful Effect
ಶನಿದೇವರ ಕೃಪೆ ಆರಂಭ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
BBK12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ! ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Kavya Shaiva
BBK12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ! ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ.. ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

2026 T20 World Cup ಟೂರ್ನಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಭಾರತ  ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಎನಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಕಿವೀಸ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

Add Zee News as a Preferred Source

T20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು ರನ್‌ ವೇಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್-‌ 1 ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಅವರ ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುಯುವುದರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಮೋಸ.. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌, ದೇಶದಿಂದಲೇ ಉದ್ಯಮಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!‌

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೇವಲ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 13 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 135 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ.. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

opener Abhishek SharmaIndia cricketAbhishek Sharmaravi shastriT20 World Cup 2026

Trending News