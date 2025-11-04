English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ 2025-26ರ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 4, 2025, 02:53 PM IST
  • ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೊಣಕಾಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಗಾಯದಿಂದ ಕಾರಣ ಅಶ್ವಿನ್ ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ‌
  • ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಂದ ಅಶ್ವಿನ್

ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Big Bash League 2025-26: ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೊಣಕಾಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು.

ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬೇಸರ 

ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್‌ನ 15ನೇ ಸೀಸನ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಗಮನ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನದ ಮೇಲಿದೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೆಂಟ್ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಲಬ್‌ನ ಭಾಗವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಿಬಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಹೋಬಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ!

"ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್

ಅಶ್ವಿನ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿತವ್ಯಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಾರ್ಕರ್‌ಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 317 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈಗ ಇತರ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತರ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್..!

ಭಾರತದ ಪರ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್‌

ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತ ಪರ 106 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 537 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 116 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 156 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 65 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 72 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್

ವೆಸ್ ಅಗರ್, ಟಾಮ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಬ್ಯಾನ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಓಲಿ ಡೇವಿಸ್, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಗಿಲ್ಕೆಸ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ರೀನ್, ರಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲೀ, ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ), ಸ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಸ್, ನಾಥನ್ ಮೆಕ್‌ಆಂಡ್ರ್ಯೂ, ಬ್ಲೇಕ್ ನಿಕಿತಾರಸ್, ಐಡೆನ್ ಓ'ಕಾನರ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್, ತನ್ವೀರ್ ಸಂಘ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

