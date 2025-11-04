ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Big Bash League 2025-26: ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೊಣಕಾಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು.
ಬಿಬಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬೇಸರ
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನ 15ನೇ ಸೀಸನ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಗಮನ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನದ ಮೇಲಿದೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೆಂಟ್ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಲಬ್ನ ಭಾಗವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಿಬಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಹೋಬಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.
"ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಅಶ್ವಿನ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿತವ್ಯಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಾರ್ಕರ್ಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 317 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈಗ ಇತರ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತರ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಪರ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತ ಪರ 106 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 537 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 116 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 156 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 65 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 72 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್
ವೆಸ್ ಅಗರ್, ಟಾಮ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಬ್ಯಾನ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಓಲಿ ಡೇವಿಸ್, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಗಿಲ್ಕೆಸ್, ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ರೀನ್, ರಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲೀ, ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ), ಸ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಸ್, ನಾಥನ್ ಮೆಕ್ಆಂಡ್ರ್ಯೂ, ಬ್ಲೇಕ್ ನಿಕಿತಾರಸ್, ಐಡೆನ್ ಓ'ಕಾನರ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್, ತನ್ವೀರ್ ಸಂಘ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್