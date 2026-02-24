"ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ್‌ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಕಾರಣ".. ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಅಶ್ವಿನ್‌

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲಿನ ನಂತರ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 76 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೀಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇಗನೆ ಔಟಾದರು. ಅವರು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು - ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಸೂಚನೆ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್..
ಆದರೆ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅಶ್ವಿನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. "ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು? ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೇ ಅವರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ (-3.80) ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಈಗ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಯುವ ತಂಡ - ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆತುರಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 17 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್.. ಇಡೀ T20 World Cup ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು..!
"ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಐಸಿಸಿ ನೀಡಿದ ಪಿಚ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ - ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಅದೇ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಘಟಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.