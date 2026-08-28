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ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ತ್ಯಾಗವೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ.. 936 ವಿಕೆಟ್‌, 8,751 ರನ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿದೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ!

Raksha bandana special: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತವೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 28, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:45 PM IST
ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ತ್ಯಾಗವೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ.. 936 ವಿಕೆಟ್‌, 8,751 ರನ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿದೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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