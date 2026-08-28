Raksha bandana special: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 936 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 8751 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರ ವೀರೋಚಿತ ಹೋರಾಟವಿದೆ.
ಮೀರತ್ನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಕ್ಕ ರೇಖಾ ಅದಾನಾ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ 13 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಅಕ್ಕ ಮೀರತ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತರಬೇತುದಾರರಾದ ವಿಪಿನ್ ವತ್ಸ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 294 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 1171 ರನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಜಡೇಜಾ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಯನಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು.
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ಅನಿರುದ್ಧಸಿಂಹ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಲತಾ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಜಡೇಜಾ 16 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ತಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಜಡೇಜಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಕ್ಕ ನಯನಾ ಜಡೇಜಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಮನ ಗೆದ್ದ ಸಹೋದರಿ
ತಾಯಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ನಯನಾ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮರಣದ 12 ನೇ ದಿನದಂದು, ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ನೀಡಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇಂದು, ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 642 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 7580 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪರ್ಕ
ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇದು.