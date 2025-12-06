English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 6, 2025, 11:43 AM IST
  • ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ
  • ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಹೀರೊ ಜಡ್ಡು

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೇವರೇಟ್ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ಗೆ ಇಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಸಂಭ್ರಮ

 Jadeja birthday: ಇಂದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ  ಆಲ್​ರೌಂಡರ್  ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..ಜಡ್ಡುಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಸಖತ್​ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ರವೀಂದ್ರಸಿನ್ಹ್ ಅನಿರುಧ್ ಸಿಂಗ್ ಜಡೇಜಾ. ಅವರನ್ನು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1988 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗ ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತಂದೆ ಬಯಸಿದ್ದರಂತೆ. 2008 ರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡು ಕೊಡುಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ..2013ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಬೌಲರ್​ ಆಗಿದ್ದರು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. 
ಇನ್ನು, ಐಪಿಎಲ್‌ ಅಂತೂ ಸತತವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..CSK ಟೀಮ್‌ ಧೋನಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ ಜಡ್ಡು ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ CSK ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡವಾಡ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಡ್ಡು ನಡುವಿವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೂಡ ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಆಗಿದೆ..ಜಡ್ಡುಗೆ 2008 ರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಜಡೇಜಾಗೆ ಅವರನ್ನ  ಸರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..  ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.ಅವತ್ತಿನಿಂ ಸರ್‌ ಸರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಜಡ್ಡು ಕ್ರೇಜ್‌ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಡ್ಡು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು..ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ನೋಡೋದು ಕಂತೆ ಈಗಲೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.. ಹೌದು, ಆನ್‌ ದ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಜಡ್ಡು ಸಖತ್‌ ಆಕ್ಟೀವ್‌ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ..ಜೊತೆ ಆಟಗಾರರರೊಂದಿಗೆ ಫನ್‌ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆಟವನ್ನ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆಡ್ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಫನ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

