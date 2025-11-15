English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತೊರೆದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇರಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ...!

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ 12-ಋತುವಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 15, 2025, 08:31 PM IST
  • ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
  • ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಟಗಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರ ಸಾಥ್ ಸಿಗಲಿದೆ
  • ಜೊತೆಗೆ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತೊರೆದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇರಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ...!

ಚೆನ್ನೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ)ನ ಹಿರಿಯ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಆರ್‌ಆರ್)ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಆರ್‌ಆರ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಕೂಡ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಜಡೇಜಾ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ತಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ವಾರ್ಷಿಕ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ₹38,723 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಹಿರಿಯ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮುಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯೊಂದಿಗೆ 12 ಋತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿರುವ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಲೀಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸುಮಾರು 250 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು ಮಾರಾಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಲೀಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಋತುವನ್ನು ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.ರಾಯಲ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಋತುಗಳ ನಂತರ, 2010ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜಡೇಜಾ, ಕೊಚ್ಚಿ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮನಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ: ಇಷ್ಟಬಂದಷ್ಟು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪಡೆಯಿರಿ

ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯೊಂದಿಗೆ 12 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ ಜಡೇಜಾ ಅವರು 2023ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು.ಈಗ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಟಗಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರ ಸಾಥ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಈಗ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

Chennai Super KingsRajasthan RoyalsRavindrasinh Anirudhsinh JadejaIndian Premier League 2026cricket

